Il Comune di Mogorella ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi ordinari ai soggetti pubblici che operano in ambito culturale nel territorio comunale, per l’anno 2024. I soggetti interessati dovranno fare la loro attività e avere la sede legale sul territorio di Mogorella, senza finalità di lucro e avere iscritti che praticano attività di promozione, sostegno e sviluppo di iniziative specifiche o continuative di carattere sociale, culturale, di diffusione della solidarietà, finalizzate anche alla protezione dell’ambiente naturale e alla tutela dell’incolumità della popolazione. La somma prevista dall’amministrazione comunale, per l’annata 2024, è di 8mila euro. Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 15 maggio presso l’Ufficio Protocollo del Comune, o inviata via Pec all’indirizzo comune.mogorella.or@legalmail.it.

