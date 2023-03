È attivo anche a Mogorella, il servizio di messaggistica “WhatsApp” del Comune. L’iniziativa dell’amministrazione comunale guidata da Lorenzo Carcangiu nasce dalla volontà di dare a ogni cittadino la possibilità di ricevere le informazioni di maggiore rilevanza, riferite al proprio Comune, direttamente sul cellulare. Per attivare il servizio si dovrà semplicemente salvare il numero di telefono del Comune (3339403134) nella rubrica del telefono e inviare un messaggio Whatsapp con scritto nome e cognome del richiedente e la dicitura “Attiva”. L’iscrizione verrà poi confermata attraverso un messaggio di benvenuto. “Contiamo – commenta il sindaco – di incrementare l’utenza attraverso il servizio di messaggistica, ma continuano comunque i sistemi tradizionali, come gli avvisi appesi nei negozi e in farmacia, il bando e attraverso la applicazione Municipium”. Il servizio potrà essere disattivato in qualsiasi momento, mentre il numero non è abilitato alla risposta dei messaggi e delle chiamate, sarà esclusivo per il servizio. Per domande e informazioni, i cittadini potranno rivolgersi presso gli uffici comunali.

