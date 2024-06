Il Comune di Mogorella ha pubblicato un avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse in vista delle attività estive rivolte ai minori residenti nel paese. Il servizio verrà attuato in collaborazione con i comuni limitrofi. Nello specifico, i minori coinvolti sono della fascia d’età che va dai 6 ai 17 anni. Diverse le attività previste. Tra queste il “Piscina day”, con una previsione di una frequenza di 2 volte a settimana, per 4 settimane, a partire dal mese di luglio, per i bambini dai 6 ai 13 anni; il “Summer Camp”, a Fonni, con un pacchetto di attività da svolgersi in 5 giornate rivolte alla fascia d’età tra i 6 e i 16 anni; il “Pacchetto Giovani”, che prevede giornate specifiche tra mare, parco acquatico e avventura; infine, il “Paint Ball”, dedicato ai minori della Secondaria di Primo e Secondo Grado. Per consentire la programmazione delle attività, il Comune ha aperto i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse che saranno da effettuare, compilando l’apposito modulo, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, entro lunedì 10 giugno alle 14.

