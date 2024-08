Il folklore del mondo, i suoi colori la sua magia e allegria si danno appuntamento a Milis per celebrare il Festival Internazionale del Folklore La Vega in programma giovedì 8 e venerdì 9 agosto.

Giunto alla 27esima edizione non smette di accogliere, con l’ospitalità tipica milese, gruppi folk provenienti da tutto il mondo per una kermesse che omaggia la cultura dei popoli, tradizioni, usi, costumi declinati in differenti maniere: la vera ricchezza dell’umanità. I padroni di casa di Milis Pizzinnu faranno gli onori ai gruppi folk Encantos de Mi Panama, i polacchi Dobczyce, quindi gli slovacchi Pol'ana e Rozsutec. Associazioni folk con le loro peculiari musiche, danze, che promuovono le culture dei popoli, incoraggiando il messaggio universale dell’amicizia e della pace.

Quest’anno il Festival si arricchisce di un evento speciale in favore delle donne vittime di violenza: “Po sa Femmina”, per sensibilizzare sulla violenza di genere, in programma venerdì 9 agosto. Diverse coppie di donne sarde sfileranno con i gruppi esteri per le vie del centro storico. Dopo il corteo testimonianze, proiezione di videoclip e cortometraggio nell’anfiteatro di Palazzo Boyl per affrontare con la dovuta delicatezza il problema, che sarà discusso dalla dottoressa Francesca Marras, del Centro Antiviolenza Donna Eleonora di Oristano. Madrina d'eccezione Angela Farina, che insieme al Trio Unisono e al coro femminile da lei diretto, Coro Cuncordia di Bosa, canteranno un repertorio di brani dedicati al tema. Sarà proiettato il video "E tu ci sei": autore testo Stefano Giorgio Ricci, musicato dal Gruppo S'Undha; video realizzato da Mauro Atzeni con Piero Carta. Per l'occasione sarà allestito un banco offerte e una pesca miracolosa, i cui ricavati verranno devoluti interamente all'associazione Centro Eleonora.

Programma

Giovedì 8 la serata gastronomica internazionale “Viaggio tra i sapori”: alle 20 nel viale San Paolo, dove sorge l’incantevole chiesa romanica, dove i gruppi stranieri prepareranno e faranno degustare le loro prelibatezze culinarie. Segue alle 22.30 dj set.

Venerdì 9 la colorata sfilata dei gruppi folk, con il gruppo locale Milis Pizzinnu, per le suggestive vie del centro, che culminerà nello spettacolo finale nello storico anfiteatro Boyl. A seguire, alle 21.30, l'evento “Po sa Femmina”. Organizza il gruppo Folk Milis Pizzinnu con il patrocinio del Comune, con la Pro Loco di Milis, la RSA Istituti Riuniti di Milis, la Federazione associazione folcloriche italiane e Centro antiviolenza Donna Eleonora di Oristano.

