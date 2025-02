Incendiari di nuovo azione nell’Oristanese. Questa volta l’allarme è scattato a Milis dove nella notte fra domenica e lunedì è stata distrutta dalle fiamme l’auto di una 40enne. Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco l’origine del rogo sembra dolosa; sull’episodio indagano i carabinieri.

L’allarme è scattato poco dopo mezzanotte, quando i residenti nella zona di via Amsicora hanno sentito un forte boato, poi il fumo e le fiamme che avvolgevano la Opel Corsa. Immediatamente è partita la richiesta di intervento alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Oristano. Le squadre del 115 sono arrivate in via Amsicora ma, nonostante l’intervento tempestivo, l’utilitaria è andata quasi completamente distrutta.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, subito dopo hanno messo in sicurezza l’intera zona e avviato gli accertamenti per accertarne l’origine. Dai primi riscontri è emerso che non ci sono stati problemi elettrici e, anche se non sarebbero state trovate tracce di innesco, non si esclude che l’origine delle fiamme sia dolosa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato subito le indagini.

