Aree verdi più pulite e più sicure. A Milis sono iniziati i lavori di potatura sulle alberature del centro urbano. Nei giorni scorsi gli operai della ditta incaricata dal Comune erano al lavoro in via Segni e in Piazzale Cimitero.

Le prossime potature saranno eseguite invece in via Verdi, nel piazzale San Paolo, in via Roma e in via Oberdan. Come fanno sapere dal Comune, gli interventi, attesi da tempo, hanno anche l'obiettivo di rendere le piante più sane.

Gli operai sono al lavoro per risanare quelle più deboli e danneggiate e per prevenire eventuali rischi di caduta.

