“Cara Unione,

inserire nell'organico del Pronto Soccorso del San Martino di Oristano medici in affitto non risolverà il problema della carenza di camici bianchi, in quanto non è prevista l'assunzione di figure specializzate.

La sensazione è che si provi solo a mettere una pezza piuttosto che mettere in atto azioni efficaci e durature volte a sistemare, una volta per tutte, un’evidente carenza di organico.

Quelle che il territorio chiede sono soluzioni vere e durature per una sanità efficiente.

Andare a piazzare dei medici senza nessuna esperienza, senza supervisione, in una posizione strategica e assai critica per l'assistenza al paziente mi pare un azzardo davvero esagerato.

Grazie dell’attenzione”.

A.M. – Oristano

***

