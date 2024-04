Anche quest’anno il Comune di Masullas organizza il “Soggiorno Anziani”. La meta scelta per l’estate 2024 sarà tra Puglia e Basilicata, alla scoperta delle bellezze dei trulli e dei sassi tipici della zona. Nello specifico, le tappe sono previste a Bari, Alberobello, Ostuni, Matera, Lecce e Polignano a Mare. Il viaggio è fissato dal 15 al 19 settembre prossimo ed è riservato ai residenti a Masullas, con un’età di almeno 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.

Sarà possibile iscriversi entro lunedì alle 12, presentando il modulo di partecipazione presso gli uffici comunali. Tutte le informazioni e la modulistica da presentare per partecipare sono disponibili presso l’Ufficio Sociale del Comune e sul sito istituzionale dell’ente.

«È il terzo anno di fila – commenta l’assessora Manuela Porta – che decidiamo di fare un viaggio tra le bellezze italiane che rappresenta anche un momento di inclusione. Ogni anno chi partecipa aspetta con ansia il giorno della partenza. Sono occasioni per passare del tempo assieme. Molti di loro sono soli e questa è l’occasione per trascorrere dei giorni in compagnia».

