Saranno giorni di festa a Masullas, da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio. In programma le celebrazioni in onore de “Sa Gloriosa”, patrona del paese. Organizza il Comitato della festa, in collaborazione con la Pro loco e il patrocinio del Comune. Il programma prenderà il via domenica 28 giugno, alle 21.30, con il saggio di danza “MoDa Mogoro Dance”. Il giorno seguente, alle 18, per la parte religiosa, la messa e il rito sacro de “Sa Cabada de sa santa”, processione solenne. La sera, alle 20, degustazione di pecora, intrattenimento musicale del fisarmonicista Gioele Scanu e Dj Set. Mercoledì 1, alle 22.30, nel campo sportivo, spettacolo pirotecnico e, a seguire, la musica di “Dilliriana” con balli sardi e musica tradizionale. Giovedì 2 luglio, alle 8.30, la Santa Messa e, a seguire, processione per le vie del paese del simulacro “Sa Gloriosa”, accompagnato dalla banda musicale di Mogoro e dai gruppi folk di Masullas, Sardara, Mogoro. Alle 11, celebrazione eucaristica animata dal coro polifonico “Sa Gloriosa” di Masullas. La sera, alle 22, il concerto di Marco Carta; a seguire Dj Pippo Palmieri. Venerdì 3, alle 10, processione per le vie del paese e, alle 11, la celebrazione. Alle 18, “Max Animazioni”, dedicato ai bambini, e alle 22.30 l’esibizione del gruppo “Onda Latina”. Sabato 4 la chiusura: alle 18.30 balli in piazza e alle 22.30 lo show “Best Generation Dance”.

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