Il Comune di Masullas ha riaperto i termini per la presentazione delle domande per il “Buono Libri”, riferite all’anno scolastico 2024/2025, rivolto agli studenti delle Secondarie di Primo e Secondo grado, con un nucleo familiare che presenta una Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore o uguale a 20mila euro. Per poter accedere al buono è necessario presentare il modulo predisposto dagli uffici comunali, allegando la documentazione richiesta (copia attestato ISEE valido, copia del documento di riconoscimento del richiedente e documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri o l’elenco dei libri adottati dalla scuola per la classe di riferimento).

La richiesta può essere presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune o tramite PEC (protocollo@pec.comune.masullas.or.it) entro venerdì 25 ottobre. Sarà possibile presentare domanda per il Buono libri anche se non si è ancora perfezionato l’acquisto di tutti i testi scolastici. Coloro che hanno già presentato una domanda valida non devono presentare una nuova richiesta.

