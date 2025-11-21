Si è chiusa, con la cerimonia di premiazione nell’aula consiliare del Comune di Masullas, la 12sima edizione del concorso “Masullas in Fiore 2025”. Un concorso reso possibile grazie al supporto e al lavoro del CEAS Parte Montis Masullas, della Fondazione Parte Montis Masullas, del Comune e all'impegno delle ragazze del CEAS.

«Ogni anno – commenta l’assessora Manuela Porta - decidiamo di portare avanti questo concorso per far sì che il paese sia bello in ogni suo angolo, utilizzando sia i fiori che materiali di recupero e riciclo, promuovendo così la sostenibilità e la creatività. ​Quest'anno, in particolare, è stata inserita la nuova categoria "Giardino Segreto" per far scoprire angoli nascosti o più intimi delle abitazioni dei cittadini e valorizzare la cura del privato».

​I vincitori sono stati premiati con voucher da spendere nei negozi convenzionati del territorio. Nella categoria “Davanzale Fiorito” i vincitori sono stati Anna Paola Pitzalis (prima classificata), Maria Bonaria Grussu (seconda) e Anna Maria Porcu (terza). Per "Angolo Fiorito" premiati la lavanderia di Maria Fabrizia Orgiu, il salone Parrucchiere “Graziella&Susy” e la macelleria “Marmilla Carni” dei Fratelli Orgiu. Nella sezione “ArteFlor” riconoscimenti per Claudia Floris, Giovannina Incani e Vincenzo Grussu. Nella categoria "Giardino Segreto" premi per Nucia Murranca, Bonaria Garau e Clotilde Atzei. Il premio "Masullas in Fiore Social", infine, è andato ad Anna Maria Porcu.

