Un incentivo allo studio rivolto ai ragazzi di Masullas. Con questo spirito l’amministrazione comunale ha pubblicato il bando per l’assegnazione di premi per le tesi di laurea, in riferimento all’anno 2022.

Con questo intervento l’ente vuole dare un sostegno ai ragazzi e premiarli nel loro percorso universitario, in particolare quelli che lo hanno fatto con risultati meritevoli. «L’obiettivo – commenta il sindaco Ennio Vacca – è quello di stimolare i ragazzi nello studio. Oggi più che mai, al di là del lavoro che poi si andrà a svolgere, è fondamentale avere una formazione». I premi sono rivolti alle tesi di laurea triennale, specialistica e magistrale depositate e discusse nell’anno solare 2022.

La somma stanziata in totale è 2.700 euro, suddivisi in 1.200 euro per la laurea triennale e di 1.500 euro per quella specialistica o magistrale. Per le triennali, l’importo totale per ogni singola tesi non può superare i 600 euro, mentre per quella specialistica o magistrale i 750 euro. È a disposizione anche un bonus di laurea di 300 euro per coloro che hanno presentato una tesi riguardante Masullas. L’assegnazione dei premi sarà effettuata sulla base di due graduatorie, distinte per corso di laurea e redatte tenendo conto della votazione conseguita e della durata della carriera universitaria. Le domande andranno presentate entro le 13 del 6 luglio prossimo ed inviata tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.masullas.or.it. (g.pa.)

