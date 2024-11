Il Comune di Masullas, in collaborazione con il centro antiviolenza “Donna Eleonora” per la provincia di Oristano, in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, organizza un doppio evento di sensibilizzazione, al quale la comunità è invitata a partecipare. Lunedì, a partire dalle 10.30, ci sarà l’inaugurazione della “Panchina Rossa”, realizzata con la collaborazione dei docenti e dei ragazzi della Scuola Secondaria, nell’area verde della palestra comunale, in piazza Montessori.

Martedì, invece, dalle 11 nell’aula consiliare la conferenza intitolata “Il Potere delle Parole”, a cura della dottoressa Francesca Marras, del centro antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano. Nel corso dei due giorni saranno presenti anche i carabinieri della stazione di Morgongiori.

«Queste due giornate», afferma l’assessora Manuela Porta, «hanno la finalità di sensibilizzare i giovani, e non solo, e fargli capire che la violenza è sempre sbagliata. A questo proposito, nella preparazione della panchina abbiamo pensato di coinvolgere i ragazzi della Scuola Secondaria».

