Grande successo, sabato scorso a Masullas, per la 21sima edizione della “Sagra del Melograno”. Sono state oltre 1500 le persone che hanno affollato le vie del centro storico del paese, con fulcro la piazza San Leonardo, in un intero pomeriggio di attività. Tanti i ticket staccati dalla Pro loco, organizzatrice dell’evento con la collaborazione del Comune, nel corso del pomeriggio e attività del paese che hanno lavorato a pieno regime. “Un grande successo – afferma il presidente della Pro loco, Francesco Maccioni – dati confortanti che ci rendono orgogliosi dopo tanto impegno profuso”. Grande attenzione, dunque, da parte dei visitatori, per quello che rappresenta il frutto simbolo del paese. “In tanti hanno degustato e gradito il melograno – conferma Maccioni – e i prodotti derivati dal frutto, come il liquore, lo spritz e i dolci, oltre alle varie pietanze del territorio. Siamo davvero molto soddisfatti per le migliaia di persone che abbiamo accolto e che, oltretutto, hanno avuto la possibilità di conoscere il nostro territorio”. Per la Pro loco, inoltre, è stata anche una “prima volta”. “Apprezzato anche il folclore – conclude il presidente – e per noi è stata la prima uscita, a livello di associazione, come gruppo folk, proponendo “Su Passu a Sa Masuddesa”.

