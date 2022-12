Ad Aidomaggiore, piccolo centro del Guilcier, si punta a mettere in sicurezza i costoni rocciosi.

Saranno infatti appaltati entro fine anno i lavori finanziati tempo fa con 200mila euro dalla Regione. I denari sono arrivati dopo che il Comune, ricevuta la segnalazione di un privato sulla caduta di un masso dal costone roccioso, aveva fatto scattare l’allarme. Dal sopralluogo effettuato all’epoca dai vigili del fuoco era emersa la necessità di intervenire in diversi punti dell’abitato.

In particolare in via Binzale verrà completata la messa in sicurezza del costone dove da tempo è già posizionata la rete paramassi. Un altro intervento sarà portato avanti nel costone che sovrasta la Sp 25. In ultimo si procederà nella strada che dal paese conduce al nuovo cimitero dove si sono registrati degli smottamenti.

Il sindaco Antonio Virdis spiega: «Stiamo facendo il possibile per tenere sempre sotto controllo la situazione. Se si dovessero presentare altre necessità di intervento siamo pronti, così come hanno fatto in passato le precedenti Amministrazioni, ad inoltrare alla Regione una nuova richiesta di intervento per mettere in sicurezza eventuali situazioni a rischio. Noi, come anche sollecitato dalla Protezione civile dopo gli eventi a carattere nazionale, monitoriamo costantemente il territorio».

© Riproduzione riservata