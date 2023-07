Subito dopo la sua elezione aveva promesso di organizzare una sagra identitaria per promuovere i prodotti tipici del paese. E così sarà. La Pro loco di Marrubiu che da pochissimo ha un nuovo presidente è al lavoro per organizzare la sagra del raviolo marrubiese. Ma non solo: previsti anche laboratori, musica e tanto altro.

Appuntamento per sabato 21 luglio e domenica 22. Piazza Amsicora per l’occasione si trasformerà in un ristorante a cielo aperto. Il primo giorno, alle 9, si terrà un laboratorio in casa Contu, viale Diaz. Sarà un ritorno al passato, quando le massaie del paese trascorrevano ore e ore della loro giornata tempo per preparare questo prodotto tipico. Chi vorrà potrà partecipare e imparare i segreti per cucinare il raviolo.

Il giorno dopo, alle 18 fidosfilata a cura di Asd Dog Is My passion, alle 20,30 cena a base di ravioli con l’intrattenimento musicale di Giuliano Armas. E poi balli di gruppo con Chiara Mirai. I ravioli verranno serviti al sugo con pecora in umido. Poi contorno di verdure, frutta acqua e vino.

Si tratta della prima iniziativa promossa dal nuovo direttivo della Pro loco guidato dal presidente Tonio Scanu, eletto lo scorso 29 aprile.

© Riproduzione riservata