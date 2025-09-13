La comunità di Marrubiu si prepara a rendere omaggio al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, medaglia d’Oro al valor civile, vittima della violenza mafiosa il 3 settembre 1982 a Palermo. Domenica 14 settembre alle ore 18, in Piazza San Giuseppe, la sezione Carabinieri in congedo presieduta da Mario Fa con il patrocinio del Comune guidato dal sindaco Luca Corrias, promuove una cerimonia di commemorazione in suo onore.

Dopo il raduno, autorità civili e militari, accompagnate dalla banda “Città di Terralba”, muoveranno in corteo verso l’anfiteatro comunale, dove verrà deposta e benedetta una corona commemorativa. Seguiranno gli interventi istituzionali e l’esecuzione di brani musicali.

Un momento solenne di memoria e impegno per la legalità che unisce l’intero paese.

