La borgata di Sant’Anna ha ospitato il primo congresso fondativo di “Sardegna chiama Sardegna”, che ha sancito il passaggio da movimento ad associazione politica. L’assemblea ha eletto il "Gruppo di Cura" con mandato triennale, affidando la presidenza a Maurizio Onnis e la portavoce politica a Cristiana Cacciapaglia e Danilo Lampis.

Completano l’organismo Luigi Carmelo Pisu, Claudia Puligheddu, Lorenzo Argiolas, Silvia Putzu, Anita Secci, Ivana Cucca e Alessio Silvestrini. Nel corso dei lavori è stato approvato anche il documento politico che, spiegano i portavoce Lampis e Cacciapaglia, «segna l’avvio di una nuova fase: un’associazione radicata e pragmatica, capace di dare voce a quella maggioranza silenziosa di sardi e sarde esclusi dalle scelte, per costruire un’alternativa credibile ai modelli imposti dall’alto».

La giornata, che si è svolta tramite tavoli di lavoro dei partecipanti, ha confermato la validità dei metodi partecipativi, segno distintivo del movimento.

