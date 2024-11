Alla pari dei Comuni sardi coinvolti nell’iniziativa, anche Marrubiu si prepara a diventare uno dei centri protagonisti della trasformazione digitale grazie all’implementazione del progetto Pnrr Italia 1 Giga, promosso dal dipartimento per la trasformazione digitale, che permetterà di portare entro il 2025 la fibra ottica ultra veloce fino alle abitazioni.

«Questa infrastruttura – afferma il sindaco Luca Corrias- è fondamentale per il rilancio economico e sociale del territorio e rappresenta un traguardo ambizioso e strategico». Lo stesso sindaco, il suo vice Paolo Soru e i tecnici comunali hanno incontrato i rappresentanti del dipartimento di FiberCop, per fare il punto sui progressi del progetto e per pianificare le prossime fasi di lavoro.

Per il paese la realizzazione della fibra ottica ultra veloce è chiamata a colmare il ritardo e gap dato dalla mancanza posa della stessa nei precedenti anni. Finora sono state censite oltre 2.300 utenze, che saranno connesse alla nuova rete.

La fase preliminare dei lavori, quella relativa alla realizzazione della rete dorsale, è stata recentemente completata. Questo risultato segna un importante traguardo, perché rappresenta l’infrastruttura portante su cui si baseranno tutte le future connessioni.

