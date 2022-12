Valorizzare il tessuto sociale delle borgate. Come? Istituendo un fondo unico da destinare a tutte le frazioni dell’Isola. La proposta arriva da Davide Sollai, segretario della sezione del Psd’Az di Marrubiu.

«Da una ricerca effettuata risulta che nella nostra regione esistono 1.126 frazioni: 98 nella città metropolitana di Cagliari, 129 a Nuoro, 61 a Oristano, 490 a Sassari e 348 nel Sud Sardegna - spiega Sollai - Molte di queste frazioni sono dei veri e propri centri urbani, con tessuto sociale, scuole, parrocchie e altri servizi attivi. Altre invece si stanno via via spopolando a causa dei notevoli disservizi e scarse attenzioni rivolte ad esse e ai loro abitanti. Vogliamo rafforzare le frazioni anche perché riconosciamo loro un importante valore nel territorio, nella lotta allo spopolamento. Spesso la frazione è un luogo dove esistono e si creano condizioni di cittadinanza attiva, di socializzazione, di associazionismo, di valorizzazione delle tradizioni, di sostegno solidale. Valori che non vanno persi».

Per sostenere queste realtà secondo Sollai bisognerebbe quindi istituire un fondo unico da destinare specificatamente alle borgate, calcolato in percentuale alla popolazione che vi risiede e in proporzione all'estensione di ogni singolo territorio, rendicontato nei bilanci comunali annui e inseriti negli statuti comunali. «Vogliamo fare questa proposta agli amministratori locali e regionali - conclude Sollai - affinché venga garantito un sostegno concreto».

