ll movimento politico Sardegna Chiama Sardegna, celebra domenica 14 settembre, a Sant’Anna di Marrubiu, il suo primo Congresso fondativo, ospitato nel centro polivalente Padre G. Vaira. L’appuntamento segna una tappa decisiva per la giovane realtà nata quasi tre anni fa proprio nella frazione oristanese, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione civica e costruire nuove prospettive politiche per l’Isola.

La giornata, articolata in momenti di confronto e deliberazione, prevede al mattino l’apertura dei lavori e le discussioni nei gruppi tematici sul documento politico, che nel pomeriggio sarà sottoposto al voto in assemblea plenaria insieme all’elezione del gruppo dirigente. Dalle 15.15 spazio anche al pubblico, con la proclamazione dei risultati, gli interventi delle realtà invitate e il dibattito aperto, prima della chiusura alle 18.

Il Congresso rappresenta un passaggio cruciale per definire la linea organizzativa e programmatica di ScS, chiamata ora a consolidare il proprio ruolo nel panorama politico e sociale della Sardegna.

