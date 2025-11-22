Sarà un intervento che punta a garantire maggiore sicurezza e decoro urbano nella viabilità del paese. L’amministrazione ha ottenuto il finanziamento richiesto alla Regione per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali. L’intervento, che riguarda numerosi tratti del centro abitato e della frazione di Sant’Anna, si rende necessario per le condizioni di degrado del manto stradale e prevede un’opera ampia e strutturale: scarifica del vecchio tappeto, pulizia del supporto, messa in quota dei chiusini, stesura del nuovo conglomerato bituminoso e ripristino della segnaletica orizzontale.

Il progetto ha un valore complessivo di 600mila euro, di cui 300 mila garantiti dal Comune ed è stata catalogato come l0intervento di bitumazione mai realizzato. Soddisfatto il Il sindaco Luca Corrias «. Questo è un momento molto importante per Marrubiu perché non abbiamo mai realizzato un progetto di bitumazione così esteso e strutturato. So bene quanto i cittadini attendano da tempo un miglioramento reale delle nostre strade e voglio che sia chiaro che stiamo intervenendo con serietà, responsabilità e determinazione per offrire maggiore sicurezza e qualità della vita».

L’amministrazione precisa che il finanziamento regionale non sostituisce gli obblighi di ripristino dovuti dai soggetti che hanno eseguito gli scavi per la posa della fibra ottica, tali obblighi restano integralmente a loro carico. Inoltre, le strade già bitumate con il precedente intervento regionale da 300mila euro saranno ripristinate dalla ditta incaricata.

«Esprimo grande soddisfazione per questo nuovo risultato – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Soru- perché Si tratta del secondo intervento di bitumatura che portiamo avanti nel nostro mandato, con oltre un milione di euro complessivi intercettati per migliorare la rete stradale del nostro Comune. Seguiremo con attenzione anche i ripristini della ditta della fibra previsti a partire dal mese di gennaio affinché tutto sia eseguito nel pieno rispetto delle prescrizioni normative».

