Chi ha fatto dello sport una missione e dell’impegno civile una bandiera non può essere dimenticato. È con questo spirito che l’Associazione Culturale “Amici di Pino” ha inoltrato al Comune di Oristano una richiesta ufficiale per intitolare l’impianto sportivo di Torangius alla memoria di Giuseppe Spiga, per tutti semplicemente “Pino”.

Giocatore e poi apprezzato allenatore di pallavolo, Giuseppe Spiga è stato tra i soci fondatori della società sportiva San Paolo, contribuendo in modo decisivo alla diffusione e alla crescita di questo sport nel territorio. Scomparso nel 2010, ha dedicato l’intera vita alla promozione dello sport come strumento di inclusione, educazione e coesione sociale.

Amato da atleti, colleghi e cittadini, è ricordato per la sua dedizione, il suo spirito positivo e la capacità di ispirare intere generazioni. Nel documento presentato al Sindaco Massimiliano Sanna e agli assessori competenti, l’associazione – rappresentata dall’avvocato Davide Spiga – sottolinea che “l’impianto sportivo di Torangius rappresenta da lungo tempo un punto nevralgico per l’attività sportiva e l’aggregazione sociale nella città di Oristano”.

L’iniziativa, si legge ancora, “costituirebbe un atto di alto valore simbolico e morale, volto a riconoscere l’importante contributo da lui reso alla comunità oristanese”, e al contempo servirebbe a “salvaguardare la memoria storica locale, proponendo un esempio positivo di impegno civile e sportivo per le future generazioni.”

