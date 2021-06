Marco Ghiani il fantino di 22 anni di Silì, che dal 2018 si è trasferito in Inghilterra, a Newmarket, ha corso oggi nella prestigiosa “Royal Ascot”.

Con i suoi 300 anni di storia è l’evento ippico più importante al mondo. La Royal Ascot si svolge dal 15 al 19 giugno.

Marco Ghiani, noto come Linus, ha gareggiato nella Coventry Stakes gruppo 2, 1200 metri, in sella a Dashing Rat dell’allenatore William Stone, tagliando il traguardo all’undicesimo posto. Non è il risultato che forse si aspettava. Ma il promettente fantino sardo avrà comunque almeno tre ingaggi nelle prossime giornate per puntare, lo sperano tutti ad Oristano e Silì, alla prima vittoria alla corsa reale.

Marco Ghiani, che sino a qualche anno fa correva la Sartiglietta, quest’anno ha già vinto ben 43 gare portando il totale a quota 84 dal suo debutto in Inghilterra. Oggi ha corso la stessa gara del più noto fantino sardo, Frankie Dettori.

Il suo debutto era avvenuto nel 2020, ma nonostante sia ancora un allievo fantino è già lanciatissimo oltre Manica. Lo hanno preceduto in questi anni altri due fantini isolani: Lanfranco Dettori e poi Andrea Atzeni, entrambi arrivati giovanissimi da quelle parti e oggi fantini di serie A.

Lo scorso 22 maggio a Lingfield Ghiani, dopo la nascita del suo primo figlio, ha ottenuto una importante doppietta su Violet’s Lads e Burning Sun. Ma era salito alla ribalta internazionale nell’aprile scorso quando dominò il più importante torneo inglese per esordienti. Si aggiudicò infatti la prestigiosa Weather Championship nell’ippodromo di Lingfield Park, a sud di Londra. Quella era stata l’ultima gara del lungo campionato iniziato nell’ottobre del 2020. Precedette l’amazzone inglese Laura Pearson. L’ultimo italiano a vincere quel titolo era stato Frankie Dettori.

