Sei anni e un mese di condanna, in continuazione con altri episodi precedenti, per aver maltrattato la madre e averle estorto denaro.

Si è chiuso con questa sentenza, nel primo pomeriggio, il processo con il rito abbreviato per il 28enne disoccupato di Donigala Fenughedu, Mirko Murru. Così ha disposto la giudice Silvia Palmas.

Il pm Silvia Maxia aveva chiesto cinque anni di condanna per l’ultimo degli episodi che lo scorso aprile avevano portato in cella il giovane. Era stata la madre a denunciare l’ennesima vicenda, dopo giorni di inferno con il figlio che continuava a minacciarla e con violenza pretendeva che gli consegnasse quattrini per acquistare droga.

La donna era stata perfino strattonata dal figlio che in una circostanza aveva danneggiato un mobile, togliendo un listello di legno per minacciarla. Stamattina, durante la discussione, il difensore Fabio Costa aveva chiesto che il giudice pronunciasse la sentenza in continuazione con altre precedenti pene: Murru ha, infatti, già scontato tre anni e nove mesi per fatti simili.

© Riproduzione riservata