Come annunciato nei giorni scorsi, sono ripresi in questi giorni i lavori per la posa della fibra ottica a Bosa Marina, prosecuzione degli interventi avviati in primavera nel centro urbano. L’obiettivo è estendere la rete a tutto il centro abitato, con un investimento complessivo di 140 mila euro.

Ma perché i cantieri riaprono proprio ora in piena estate? La risposta sta in una precisa strategia dell’Amministrazione comunale. «Prima dell’asfaltatura delle strade - evidenziano dal Comune- era stato chiesto all’impresa di intervenire con urgenza nelle vie da bitumare completamente, per evitare di dover scavare sul nuovo manto stradale appena steso. Ora che i lavori sulla rete idrica da 4 milioni di euro a Bosa Marina sono conclusi, l’ultima fase di posa della fibra sarà completata entro la prima metà di luglio. Tutto questo per ottimizzare il ripristino stradale, previsto in un’unica tranche e finanziato con 300 mila euro, garantendo così risparmio di tempo e risorse pubbliche. Un approccio ordinato, già collaudato nel centro città».

Nel frattempo, in via Gioberti, i lavori includeranno anche la sostituzione della vecchia condotta idrica, in accordo con Abbanoa. Una volta conclusi, si procederà con la nuova pavimentazione definitiva. Gli amministratori mettono in luce come questo sia un esempio virtuoso di pianificazione e investimento per migliorare le infrastrutture al servizio della comunità.

