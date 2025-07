Paura nella notte in via Pietro Delitala, dove un violento incendio ha devastato un appartamento al terzo piano di un edificio residenziale. Le fiamme, divampate intorno alle 4 del mattino, hanno causato ingenti danni all’intero immobile.

All’interno dell’abitazione si trovavano tre persone – due donne e un uomo – che sono riuscite a mettersi in salvo. I tre sono stati soccorsi dal personale del 118 di Bosa e trasportati in ospedale per accertamenti: le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei vigili del fuoco: la 7A del distaccamento di Macomer e la 5A del distaccamento di Cuglieri, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e ora stanno mettendo in sicurezza l’intera area, le operazioni di bonifica sono, infatti, tuttora in corso.

Presenti anche i carabinieri delle stazioni di Silanus e Bosa, che stanno collaborando con i vigili del fuoco per chiarire le cause del rogo, al momento ancora da accertare.

