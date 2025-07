«Perché l’Amministrazione ha deciso di affidare direttamente la fornitura di otto varchi elettronici per la nuova Ztl senza consultare più aziende?». È questa la domanda con cui otto consiglieri comunali hanno acceso un nuovo fronte di discussione sulla gestione della Zona a traffico limitato nel centro storico a Oristanp.

L’acquisto dei dispositivi, necessari per il controllo degli accessi, è stato deciso tramite una procedura semplificata, senza gara pubblica. Ma ciò che preoccupa i consiglieri è la scelta dell’impresa incaricata: da una dichiarazione resa dall’azienda stessa emerge infatti che in passato era stata esclusa da una gara del Comune di Vercelli perché il prodotto offerto non rispondeva alle specifiche richieste. In quella circostanza, si è anche parlato di falsa dichiarazione e il Comune di Vercelli ha segnalato la vicenda all’Autorità nazionale anticorruzione, che ha comminato all’azienda una sanzione pecuniaria e un divieto di partecipare a gare e subappalti per un mese.

La minoranza, primo firmatario Francesco Federico, chiede alla Giunta un chiarimento dettagliato sottolineando la necessità di garantire trasparenza e correttezza nelle procedure pubbliche, specialmente su un tema tanto sentito come la ZTL, che incide direttamente sulla vita dei cittadini.

