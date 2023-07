Malore fatale per un 67enne di San Nicolò d’Arcidano, che questa mattina è morto mentre raccoglieva arselle nello stagno di Marceddì.

La tragedia si è consumata in pochissimi minuti: Giuseppe Pitzalis, in compagnia di un fratello e di un amico, stava raccogliendo mitili nella parte della laguna all’altezza della strada 8, quando improvvisamente ha accusato un malore ed è finito in acqua.

Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e l’elisoccorso ma per il pensionato non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

