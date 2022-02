Un anziano di 72 anni, Paolo Pintore, è morto in un incidente a Magomadas, nell'Oristanese.

L’uomo è stato travolto dal suo stesso trattore con cui stava trasportando legna sulla strada provinciale 83.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri l’anziano si trovava sul suo trattore a cui era collegato un carrello carico di legna. Per cause non accertate il mezzo si è ribaltato, il 72enne è stato sbalzato dal trattore che lo ha travolto.

Immediato l’arrivo sul posto dei medici del 118 e dei carabinieri, ma per Pintore ormai non c'era più nulla da fare.

