La realizzazione di un’isola ecologica era uno degli importanti obiettivi programmatici dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Emanuele Cauli. Ora, in tempi brevi, il centro della Planargia potrà dotarsi di questa importante struttura al servizio di tutti i cittadini. La Giunta ha infatti deliberato nei giorni scorsi di dare avvio all ’iter per la realizzazione di un Centro di raccolta di rifiuti solidi urbani.

L’ Ecocentro sarà senza ombra di dubbio di grande utilità per la popolazione, consentendo di conferire quanto non direttamente smaltibile con il sistema del porta a porta come apparecchiature elettriche ed elettroniche, tv, monitor, piccoli elettrodomestici, materiale ingombrante, legno, sfalci e potature. Sorgerà in un’area attualmente di proprietà privata adiacente la zona artigianale e, per la realizzazione dell’impianto, l’esecutivo ha deciso di dare mandato al settore tecnico di acquisire l’area interessata.

Per la costruzione del centro di raccolta, il Comune aveva beneficiario di un finanziamento della Regione di 91 mila euro ai quali si aggiunge il cofinanziamento dalle casse comunale di di 70 mila euro. Complessivamente l’opera costerà dunque 161 mila euro.

