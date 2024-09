Sono ripresi i lavori per la riqualificazione del Palazzetto dello Sport di Sertinu, che diventerà presto una struttura sportiva di eccellenza a livello regionale. I lavori erano sospesi da circa un anno: erano stati interrotti subito dopo il rifacimento del tetto, tutto realizzato in lamiera, per impedire la penetrazione dell'acqua piovana.

In questi giorni si è provveduto a liberare l'interno della struttura e recintare la parte dell'ingresso. Si tratta di un intervento che vale 280.000 euro, di cui 20.000 finanziati con contributi regionali e altri 80.000 ottenuti dal Comune con la contrazione di un mutuo dal Credito Sportivo. Viene considerato il palazzetto dello sport del futuro, quindi una struttura sportiva di eccellenza a livello regionale, grazie anche alla posizione geografica baricentrica di Macomer. Una struttura che può accogliere importanti eventi sportivi a livello regionale, ma anche a livello nazionale, soprattutto per quanto riguarda il basket, pallavolo e altre attività.

Nell'immediato si procederà con la realizzazione di un nuovo manto di gioco in parquet flottante. Verrà quindi ampliato l'ingresso e sarà realizzato un vano ascensore per portare i disabili in tribuna. Anche gli spogliatoi saranno messi a norma e resi accoglienti, con l'energia elettrica prodotta nel vicino impianto di fotovoltaico.

