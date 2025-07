Se n’è andata con discrezione, con l’elegante serenità che l’ha contraddistinta: Marie France Ruf, presidente dell'associazione culturale Tocoele e storica fondatrice dell’associazione culturale che si occupa di storia, archeologia e valorizzazione del paesaggio e ambiente nel Montiferru.

Vinta da un male incurabile a 73 anni appena compiuti, Marie France era un'archeologa francese che aveva conosciuto il marito seneghese nel paese transalpino. Poi si era trasferita a Seneghe dove aveva proseguito con studi e ricerche la sua grande passione per l’archeologia; è stata tra i soci fondatori di Tocoele. Tra il 2010 e il 2015 è stata assessore al turismo e sport a Seneghe con l’amministrazione di Antonio Luchesu. Lascia il marito Italo Usai e due figli.

L’associazione Tocoele la ricorda come: «carissima e preziosa amica. La sua malattia e la sua sofferenza non avevano tolto nulla al calore e all'entusiasmo che ci ha sempre comunicato e di cui le siamo profondamente grati. Ora ci manca tantissimo e non possiamo fare altro che sentirci vicini al dolore dei suoi amatissimi familiari».

Anche l’ex sindaco Antonio Luchesu la ricorda con profondo affetto: «Una donna speciale, intelligente e colta, lascerà un vuoto incolmabile nella nostra comunità».

