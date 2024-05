Tutto ormai pronto per la prima volta di Simala a “Monumenti Aperti”. Sabato 18, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, e domenica 19, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20, il piccolo centro del Parte Montis sarà tra le attrazioni dell’evento culturale itinerante che interesserà tutta la Sardegna.

I visitatori potranno usufruire di un tour nel centro storico, accompagnati da guide esperte. Sette i siti che si potranno visitare: la chiesa parrocchiale di San Nicolò e la chiesa campestre di Santa Vitalia, l’ex “Monte Granatico”, con la vicina ex Cappella del Rosario e una ex falegnameria. Infine, novità assoluta, l'apertura per la prima volta al pubblico di “Casa Mascia”, recentemente ristrutturata, dove verrà allestita un'esposizione museale dedicata alle tradizioni.

A concludere la due giorni di Monumenti Aperti a Simala l’evento musicale, alle 18 nella Chiesa di San Nicola, con l’Orchestra da Camera della Sardegna, con il “Concerto per Oboe e Quintetto d’Archi”, sotto la direzione artistica di Simone Pittau. «A impreziosire Monumenti Aperti – commenta il sindaco Gianmarco Atzei - sarà il concerto di un’istituzione musicale del nostro territorio. Una scelta di assoluta qualità, che conferma la nostra volontà nell’investire nella cultura, come straordinario strumento di crescita sociale e materiale».

