Sarà un concorso di progettazione a ridisegnare il futuro di tutta l’area del Rimedio. Provincia e Comune di Oristano avviano infatti l'iter per la riqualificazione del crocevia che rappresenta una delle opere strategiche del capoluogo al servizio di tanti Comuni che ogni giorno convergono in città. L’ingresso nord è infatti uno dei varchi più trafficati dell’oristanese, punto di passaggio obbligato per migliaia di residenti, pendolari, studenti e turisti.

Ecco allora il concorso di progettazione che punta alla rigenerazione dell’area del Rimedio, ora in pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia, per un intervento riguardante un’area vastissima: 330 mila metri quadrati distribuiti lungo un asse di 1.700 metri, dal quartiere urbano alla Basilica del Rimedio fino al Parco Fluviale del Tirso.

Un corridoio naturale che, se ripensato in modo organico, può diventare la vera “porta verde” della città.«Vogliamo promuovere una visione condivisa e sostenibile di sviluppo territoriale - spiega il consigliere provinciale Giuliano Uras - capace di unire valore ambientale, qualità paesaggistica e benessere sociale. Il progetto tra Oristano e il Rimedio è una sfida strategica per ripensare uno dei principali accessi alla città e restituirlo ai cittadini come spazio di connessione tra ambiente e comunità».

Il concorso è articolato in due fasi: la prima, aperta a tutti i professionisti, si chiuderà il 23 marzo con le cinque migliori proposte che saranno poi sviluppate entro il 16 giugno 2026, mentre il progetto vincitore sarà proclamato entro il 10 luglio. In palio un premio da 35 mila euro per il primo classificato.

«La progettazione partecipata di qualità è decisiva per generare valore per le nostre comunità - sottolinea il presidente della Provincia, Paolo Pireddu – questo concorso è un investimento nella collaborazione tra istituzioni, cittadini e professionisti, un passo concreto verso una città più accogliente e sostenibile».

