Ancora una giornata bella e speciale quella di oggi per la signora Enrichetta Cecchini che ha spento ben 104 candeline. Un compleanno che non ha festeggiato nell'abitazione di vico Eleonora a Sedilo ,ma in Toscana la sua terra natale. Fa la spola infatti con la Sardegna e dove è stata festeggiata dai suoi familiari.

All'arzilla ultracentenaria, nata il 20 gennaio 1922, insegnante di grande spessore, donna di cultura e scrittrice, sono arrivati ​​gli affettuosi auguri di nipoti e dei vicini di casa, ma anche quelli del sindaco Salvatore Pes a nome di tutta la comunità.

E' la vedova di Battista Mongili, deceduto nel 2007, dal quale ha avuto tre figli tutti purtroppo morti. Una vita fatta di gioie e dolori che la signora Enrichetta ricorda con lucidità e particolari inediti. Quattro anni fa per lei anche la soddisfazione di vedere suo figlioccio Marco Mongili guidare l'Ardia da prima bandiera.

