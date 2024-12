Un cumulo di lastre in eternit nelle vicinanze dello stagno di Cabras. La denuncia arriva dal presidente dell'associazione ex esposti amianto, Giampaolo Lilliu, dopo tantissime segnalazioni da parte dei cittadini. «Crediamo che il fenomeno dell'abbandono abbia raggiunto un livello alto - commenta Lilliu -ed è un rischio elevato per la salute dei cittadini e per l’ambiente».

Secondo Lilliu uno dei motivi per cui il fenomeno dell’abbandono è in crescita è il costo elevato della rimozione e del conferimento dei manufatti in amianto. Motivo per il quale spesso i cittadini operano in maniera autonoma. Ignorando i rischi. «Siamo convinti che il fenomeno si potrebbe limitare facendo conoscere in modo chiaro il rischio sanitario e il rischio di denuncia penale - va avanti Lilliu - Per questo proponiamo alle amministrazioni comunali e provinciali e le istituzioni che hanno ruoli e compiti in materia amianto di vigilare e promuovere insieme delle campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini».

Lilliu ha inviato la segnalazione alla Asl di Oristano, al sindaco di Cabras Andrea Abis, alla Direzione Igiene pubblica Asl, al Corpo forestale e all’Arpa. Lilliu chiede a tutti gli Enti un urgente intervento al fine di mettere in sicurezza l'area interessata dalla presenza dell’eternit e di provvedere alla rimozione delle lastre e al conferimento delle stesse in una discarica autorizzata.

