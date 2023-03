È ancora allarme discariche abusive a Bosa. Anche nei giorni scorsi un’area del territorio comunale è stata bonificata, dopo che una pattuglia notturna della compagnia barracellare ha segnalato la presenza di grosse quantità di rifiuti a ridosso della sp 49 all’altezza di “Cumpultittu”. La Polizia Locale con la ditta Econord ha provveduto a far ripulire l’area dopo aver fatto i dovuti controlli sui sacchi e i rifiuti che sono stati riversati fra la vegetazione.

L'amministrazione comunale evidenzia come ancora siano troppe le azioni contro ambiente e natura. «Continua però - affermano dal Comune - la larga attività di controllo, verifica, indagine, sanzionamento e denuncia da parte delle squadre operanti nei vari corpi. Non sarà mai abbastanza sufficiente ripetere che l’Ecocentro Comunale è aperto tutti i giorni per il conferimento di tutti i tipi di rifiuti urbani, compreso il vestiario e gli gli ingombranti vengono ritirati domicilio ogni settimana».

