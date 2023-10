Era il 21 ottobre del 1951 quando Sant’Ignazio, al secolo Vincenzo Peis, nato a Laconi nel dicembre del 1701 e morto a Cagliari nel 1781, venne proclamato santo dal pontefice. Una data che il paese del sarcidano non dimentica, anzi.

Per ricordare l'importate data, come da tradizione è stata organizzata una manifestazione canora. Per il 72° anniversario della canonizzazione di Sant’Ignazio, le cui si spoglie ora si trovano nel Convento dei Frati Cappuccini in viale Fra Ignazio, a Cagliari, torna la rassegna di polifonia e musica classica, a cura del Coro femminile laconese.

La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, è in programma sabato prossimo, 21 ottobre. Alle 18 è in programma la messa nella chiesa di Sant’Ignazio, nel centro storico del paese, da sempre meta di tanti devoti.

Alla celebrazione parteciperà il coro Tasis di Isili.

Un’ora più tardi avrà inizio la rassegna polifonica. Oltre al coro Tasis di Isili, diretto dal maestro Gianluca Podda, parteciperanno il coro Voci in Musica di Serri, diretto invece dal maestro Massimo Atzori. Poi sarà la volta del Coro femminile laconese, diretto dal maestro Nicola Lentis. Sono previsti anche alcuni brani eseguiti dal Quartetto d’archi e oboe dell’Accademia della Sardegna di Oristano, in collaborazione con l’associazione Ellipsis di Sassari.

I festeggiamenti per Sant’Ignazio come sempre sono organizzati dal Comune di Laconi guidato dal primo cittadino Salvatore Argiolas e dalla parrocchia. Non manca mai il sostegno dell’assessorato regionale del Turismo.

© Riproduzione riservata