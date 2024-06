A quasi un anno dall’approvazione del regolamento da parte del Comune, è stato pronunciato il primo sì all’interno del parco Aymerich, il più grande polmone verde urbano in Sardegna, a Laconi. Ha deciso di giurarsi amore eterno tra gli alberi, in un vero museo naturale che ospita tantissime varietà di piante e fiori, una coppia di Cagliari.

Per l’occasione i tavoli sono stati banditi a festa. Ora il Comune del Sarcidano è pronto per ricevere altre richieste. È stato il sindaco Salvatore Argiolas a dare questa possibilità. A luglio dello scorso anno, dopo aver ricevuto il nulla osta da parte dell’Agenzia regionale Forestas, che gestisce l’enorme oasi di 22 ettari, il Consiglio ha approvato il regolamento con le tariffe: per i non residenti il costo è di 250 euro, se invece uno dei due sposi è residente o ha un genitore che abita a Laconi la cifra è di 50 euro in meno.

Come prevede il regolamento, gli interessati devo fare richiesta scritta all’Ufficio civile di Stato con tutti i dati degli sposi almeno 8 giorni prima del matrimonio.

