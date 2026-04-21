Non solo tartufo, cervi e fede: Laconi, paese di Sant'Ignazio, è diventato un polo per i giovani. Si è concluso oggi lo "Speak Up! Stand Out! – Unlock the Communicator in You(th)", il sesto progetto Erasmus ospitato dal piccolo centro del Sarcidano nell'arco di appena diciotto mesi. Un dato che non ha precedenti nel panorama delle aree interne sarde e che racconta una storia fatta di lavoro costante, visione e radicamento: quella dell'associazione Culturale Giovani Iddocca, realtà locale che da oltre un decennio costruisce opportunità europee per il territorio.

Dal 14 al 22 aprile, Laconi ha accolto 27 operatori giovanili provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, Romania, Pakistan, Bulgaria ed Estonia (ospitati presso l'Oasi Francescana e il Menhir Museum) per un percorso formativo intensivo dedicato alle competenze comunicative: public Speaking, linguaggio del corpo, negoziati, storytelling digitale, creazione di podcast e comunicazione interculturale. Si tratta di professionisti che facilitano l'apprendimento e la partecipazione attiva dei giovani. Il progetto, finanziato dal programma Erasmus attraverso l'Agenzia Italiana per la Gioventù, è stato realizzato in partenariato con organizzazioni di Madrid, Tismana (Romania), Karde (Estonia) e Setúbal (Portogallo). Il team di formatori ha riunito professionalità internazionali: Ned Ivanov, trainer principale con formazione in comunicazione terapeutica all'Università di Toronto, Svetlana Valcheva, specializzata in progettazione internazionale, e il facilitatore sardo Michele Tuveri, che ha curato le sessioni su storytelling, comunicazione digitale e Open Badge. Le giornate si sono alternate laboratori pratici, simulazioni di negoziazione, esercizi sul linguaggio non verbale e una serata interculturale che ha permesso a ciascuna delegazione di raccontare la propria cultura attraverso cibi, musica e tradizioni. "Questa crescita non è frutto del caso - spiega Carlo Coni, presidente dell'Associazione Giovani Iddocca che cura il progetto - È il risultato di un lavoro decennale portato avanti con costanza, della capacità di costruire relazioni solide con partner europei e dell'idea che un piccolo paese del Sarcidano possa stare sulla ribalta internazionale. Non lo diciamo noi: lo dicono i sei progetti finanziati che, uno dopo l'altro, hanno portato a Laconi giovani da tutta Europa. Ogni volta con attività uniche, costruite su misura, che non si sono ritrovano altrove".



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