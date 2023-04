Il borgo di Laconi è stato scelto dalla Regione Sardegna per ospitare la conferenza finale della manifestazione “Noi Camminiamo in Sardegna” che si terrà il prossimo ottobre, esattamente dal 3 al 7.

Gli uffici comunali pochi giorni fa hanno ricevuto il documento dell’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa. In quei giorni a Laconi arriveranno diversi gruppi composti da giornalisti, influencer, esperti di cammini e video reporter.

Dopo aver percorso contemporaneamente sui principali cammini e itinerari spirituali della Sardegna si riuniranno in un borgo identitario per raccontare e condividere l’esperienza: Laconi appunto. Ora il Comune guidato dal primo cittadino Salvatore Argiolas inizierà a organizzare la partita dell’ospitalità. Per il territorio si tratta di un'importante opportunità.

