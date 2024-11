Da oggi Laconi è più verde. Nel parco delle Magnolie sta nascendo una micro foresta urbana. L'associazione culturale Giovani Iddocca, in collaborazione e con il Comune e l'Agenzia Forestas, ha dato vita al progetto PermaWoodlands che consiste nella piantumazione di nuovi alberi con il rivoluzionario metodo Miyawaki, per la prima volta sperimentato in Europa proprio in Sardegna, a Pattada, nel 1997.

L’iniziativa è partita oggi, stamattina. Stanno partecipando volontari, studenti e cittadini. PermaWoodlands è un progetto Erasmus che prevede la presenza di 15 operatori giovanili provenienti da Spagna, Portogallo, Grecia, Bulgaria e Sardegna, ospiti a Laconi per dieci giorni per apprendere il metodo Miyawaki e metterlo in pratica.

Si basa sull’utilizzo esclusivo di specie autoctone e una densa piantumazione, che permette di ottenere una crescita dieci volte più veloce rispetto alle foreste convenzionali, con una densità e una biodiversità eccezionalmente elevate. Un metodo che permette di ricreare foreste in tempi rapidi, ma che punta anche a ristabilire un equilibrio naturale. I partecipanti hanno la possibilità di apprendere direttamente sul campo le tecniche del metodo. Forestas ha fornito gratuitamente 220 piantine provenienti dal Vivaio del Servizio Territoriale di Oristano.

© Riproduzione riservata