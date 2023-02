A Laconi, in Comune, apre un info point turistico sperimentale.

Il servizio è una delle attività programmate dalla Fondazione Destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna per favorire la conoscenza delle destinazioni e informare i visitatori implementando così l'offerta turistica. L'info point avrà anche il compito di supportare la segreteria della Fondazione nella raccolta di dati e nella realizzazione di attività quali “Noi camminiamo in Sardegna”. Il servizio è aperto al pubblico in piazza Marconi ogni lunedì e ogni giovedì dalle 10 alle 13 e il primo e il terzo sabato del mese.

Come fanno sapere dal Comune di Laconi guidato dal primo cittadino Salvatore Argiolas l'operatore è inoltre reperibile all'occorrenza per informazioni o eventuali visite guidate al numero 3462130214.

