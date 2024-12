Il primo cittadino di Laconi, Salvatore Argiolas è stato eletto presidente del Consorzio turistico Sa Perda ‘e Iddocca di cui fanno parte di Comuni di Allai, Asuni, Genoni, Gesturi, Laconi, Meana Sardo, Nuragus, Nurallao, Ruinas, Samugheo e Villanova Tulo.

«Un ringraziamento affettuoso a tutti i sindaci dell’assemblea consortile - ha detto Argiolas dopo la votazione - ma in particolare al presidente uscente Antonio Pili, per aver garantito la sopravvivenza dell’organismo in questi anni difficili. Ora spero si apra una nuova felice stagione per il Consorzio e che, anche grazie alle nuove politiche regionali, si possa riportarlo ai fasti di un tempo. Sono onorato del prestigioso incarico affidatomi e della fiducia riposta in me dai colleghi sindaci. Spero di esserne all’altezza. E ora immediatamente al lavoro».

