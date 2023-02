Basta disagi. Dopo gli interventi tampone da parte del Comune ora ci sono i soldi per procedere con un intervento importante all'acquedotto rurale di Laconi. Da parte della Regione sono in arrivo 150mila euro.

Ha annunciato l’importante finanziamento il primo cittadino del paese del Sarcidano Salvatore Argiolas: «Siamo destinatari di un contributo straordinario per interventi di efficientamento della rete acquedottistica rurale al servizio delle aziende agricole e zootecniche nell’agro - ha detto il sindaco - Queste risorse non appena saranno registrate a bilancio, come da programma amministrativo, ci consentiranno di progettare prima ed eseguire dopo importanti interventi sul nostro acquedotto. Questo finanziamento si somma con quello già stanziato con fondi propri dall’amministrazione comunale di 50mila euro, per un totale quindi di 200mila euro».

Una buona notizia dopo che il primo cittadino più volte ha segnalato alla Regione la gravissima situazione in cui versa l'acquedotto rurale, con anche la richiesta di un finanziamento a sostegno della salvaguardia delle attività presenti. Si tratta infatti di una condotta lunga circa 35 chilometri alla quale sono collegate circa 250 utenze, di cui circa 50 attività imprenditoriali. Tante volte Argiolas ha parlato di rete fatiscente che non permette il regolare deflusso dell’acqua.

© Riproduzione riservata