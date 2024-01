In occasione del Giorno della Memoria il Comune di Cabras ha programmato due giorni di approfondimento dedicati ai ragazzi di Cabras e Solanas. Venerdì 26 gennaio, alle 17, il servizio bibliotecario propone un laboratorio di lettura dal titolo “Letture di pace: per non dimenticare”, durante il quale saranno letti e spiegati alcuni testi illustrati, come Il volo di Sara di Lorenza Farina e Sonia Possentini, Il gelataio Tirelli di Tamar Meir e Yael Albert, La bambina del treno di Lorenza Farina.

L’evento è rivolto ai bambini a partire dai 7 anni, previa iscrizione, telefonando al numero 0783290321 o attraverso i canali social. Sabato mattina, 27 gennaio, all’interno dell’aula magna dell’Istituto di via Trieste, gli alunni avranno l’occasione di riflettere sul dramma della Shoah in compagnia di Luca Pisano, psicologo, psicoterapeuta ed esperto di cyberbullismo. Attraverso un dialogo con i giovani Pisano si soffermerà in particolar modo sui concetti di “discriminazione” e “indifferenza”, elementi ancora oggi persistenti all’interno della società.

La mattinata sarà suddivisa in due turni, dalle 9 alle 11 e dalle 11.30 alle 13.30, così da permettere al professionista di adeguare i contenuti e il linguaggio alle differenti fasce d’età: il primo turno sarà pertanto dedicato agli studenti delle classi quinte della scuola primaria e alle prime della secondaria, a seguire sarà la volta dei più grandi, i ragazzi che frequentano le classi seconde e terze della secondaria.

