Il consigliere regionale oristanese di Fratelli d’Italia Emanuele Cera, esprime apprezzamento per l’iniziativa della Giunta regionale e dell’assessore all’artigianato volta a ricostituire l’Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigianale (Isola), ritenuto strategico per il rilancio dell’artigianato artistico.

Cera lancia però un appello affinché la sede operativa venga individuata nella Provincia di Oristano, riconoscendo la storica vocazione artigiana del territorio. «Mogoro e Samugheo ospitano le principali rassegne del settore – sottolinea – e l’Oristanese custodisce tradizioni uniche come la filigrana, le ceramiche, il filet di Bosa e i cestini in asfodelo». Il consigliere ricorda anche il ruolo del Cma di Oristano, già attivo nell’ex Centro pilota Isola.

«Posizionare qui la nuova sede – conclude – significa valorizzare le eccellenze locali e dare attuazione al principio di prossimità. Isola deve rinascere dove l’artigianato non ha mai smesso di vivere”.

