Si avviano a conclusione le operazioni di endoterapia finalizzate a combattere i parassiti, le malattie, e le fisiopatie delle piante.

I tecnici della società Gea di Verona, in collaborazione con il personale dell'ufficio Ambiente del Comune, stanno ultimando gli interventi nell'ambito del piano triennale avviato lo scorso anno.

Poche settimane fa sono state ultimate anche gli interventi di messa in sicurezza delle piante nei giardini e nelle piazze di Oristano.

“Il piano di cura interessa circa 700 alberature della città - spiega l'assessore dell'Ambiente Gianfranco Licheri - sopratutto lecci e negli olmi per contrasta le malattie più diffuse come la cocciniglia e la galencella".

"Gli interventi effettuati lo scorso anno hanno dato buoni risultati e la maggior parte degli alberi si sta riprendendo. Ricordo che il verde pubblico - aggiunge l'assessore Licheri - contribuisce in modo importante a contrastare l'inquinamento provocato dall'anidride carbonica. Ma l'intervento più importante verrà avviato nel prossimo autunno quando metteremo a dimora centinaia di alberi in tutta la città. Andranno a sostituire le alberature abbattute o rimosse in tutti questi anni".

