Stop alle attività didattiche nella scuola secondaria di primo grado a Ghilarza nelle giornate del 28 e 29 ottobre. La scuola resterà chiusa come disposto da un’ordinanza firmata dal sindaco Stefano Licheri: occorre effettuare delle indagini geologiche e strutturali sull’edificio di via Volta.

Sia chiaro, nulla di grave: si tratta di dotarsi della documentazione necessaria per partecipare in futuro ad eventuali bandi per interventi sugli edifici scolastici. «Ormai in tutti i bandi è richiesto il certificato antisismico e anche la Sardegna, pur essendo a basso rischio, deve produrlo», spiega il primo cittadino, «abbiamo quindi deciso di chiederlo per tutti gli edifici comunali, iniziando dalle scuola».

Un’operazione che solo per le Medie costerà circa 20 mila euro ai quali si farà fronte con soldi del bilancio. «La ditta incaricata dovrà fare delle perforazioni a certe profondità per capire la stratificazione sottostante e si dovranno fare indagini anche sulle fondazioni. Non era quindi possibile tenere la scuola aperta», conclude Licheri.

